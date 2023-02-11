У кабіні пристикованого до МКС російського космічного корабля сталася розгерметизація

На російському вантажному космічному кораблі «Прогрес МС-21», що пристикований до Міжнародної космічної станції (МКС), відбулася розгерметизація. Про це повідомив у суботу «Роскосмос». У відомстві стверджують, що загрози для екіпажу на борту МКС немає.

«Прогрес МС-21» 18 лютого має бути відстикований від станції. Як йдеться у повідомленні «Роскосмосу», зараз він «ізольований від загального об’єму станції».

Як повідомив представник американського центру управління польотами в Х’юстоні, на кораблі стався витік охолоджувальної рідини із системи терморегулювання. Згодом про це повідомив і «Роскосмос». Що спричинило витік, незрощуміло.

Повідомляється, що інцидент не завадив у суботу пристикуванню до МКС іншого вантажного корабля «Прогрес МС-22».

Інцидент з «Прогресом МС-21» вже другий за останні місяці випадок із космічним кораблем, пристикованим до МКС. У грудні відбулася розгерметизація контуру зовнішнього радіатора корабля «Союз МС-22». Внаслідок цього на борту корабля різко підвищилася температура. Його вирішили не використовувати для повернення російсько-американського екіпажу на Землю.

На 20 лютого запланований старт до МКС корабля «Союз МС-23». Планується, що двоє російських космонавтів та американський астронавт полетять на ньому на Землю. Поки невідомо, чи вплине інцидент із «Прогресом» на старт «Союзу». «Роскосмос» каже – це не вплине на «подальшу програму польоту МКС».