Усередині пристикованого до МКС космічного корабля РФ різко підвищилася температура

Усередині російського космічного корабля «Союз-МС 22», який нині пристикований до Міжнародної космічної станції, різко підвищилася температура.

Агенція «Роскосмос» повідомляє, що температура всередині робочого модуля зросла, але не перевищує +30 градусів. Водночас «РИА Новости» з посиланням на джерела пише, що підвищення становить до 50-ти градусів за Цельсієм.

У «Роскосмосі» кажуть, що витік у системі охолодження на космічному кораблі стався 15 грудня. Загрози життю та здоров’ю космонавтів наразі немає, переконують у російській космічній агенції.

Повідомляється, що проблему намагаються вирішити космонавти, які є в «Союзі-МС», та екіпаж МКС, у складі якого є росіянка.

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«Роскосмос» називає ймовірною причиною несправності потрапляння у зовнішній радіатор мікрометеориту з потоку Геменід. Виконавчий директор з пілотованих космічних програм «Роскосмосу», льотчик-космонавт Сергій Крикальов назвав витік серйозним. Якщо температуру в кораблі не вдасться привести в норму у найближчу добу, космонавтам, імовірно, доведеться раніше запланованого терміну повернутися на Землю.