У Росії назвали причину аварії станції «Луна-25»

Глава російської корпорації «Роскосмос» Юрій Борисов 21 серпня назвав причину катастрофи міжпланетної станції «Луна-25», передають російські медіа.

За його словами, аварія сталася через нештатну роботу двигуна. Після переходу на режим посадки він пропрацював 127 секунд замість 84. Як наслідок, космічний апарат не зміг вчасно знизити швидкість і врізався в поверхню Місяця.

Борисов розповів, що вже сформована міжвідомча комісія, яка розслідує причини аварії. Її висновки планують врахувати в подальших розробках.

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Атоматичну міжпланетну станцію «Луна-25» запустили з космодрому Східний в Амурській області 11 серпня. Це був перший у сучасній Росії запуск місії на Місяць. Автоматична станція мала проводити довготривалі дослідження на місячної поверхні.

У суботу, 19 серпня, Роскосмос заявив про нештатну ситуацію на борту станції. У неділю відомство повідомило, що станція не виходить на зв’язок більше доби і, за попередньою інформацією, зійшла з розрахункової орбіти та розбилася об поверхню супутника Землі.