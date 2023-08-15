«Роскосмос» відклав запуск свого корабля на чотири роки – до 2028-го

Перший політ нового космічного корабля виробництва російської державної корпорації «Роскосмос» перенесли на 2028 рік, повідомляють засоби інформації з посиланням на головного конструктора російської орбітальної станції Володимира Кожевнікова.

Йдеться про транспортний корабель нового покоління «Орел». Спочатку його перший запуск на орбітальну станцію планувалося здійснити в 2023 році. Через рік корабель мав зістикуватися з Міжнародною космічною станцією. Проте за кілька місяців до старту Дмитро Рогозін, який тоді обіймав посаду голови «Роскосмосу», оголосив про перенесення запуску на 2024 рік.

Видання The Moscow Times зазначає, що вперше термін реалізації проєкту довелося переглядати через війну в Україні. З чим повʼязане нинішнє перенесення запуску, та ще й одразу на чотири роки, не повідомляється.