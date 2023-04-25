NASA: росіяни та американці працюватимуть на Міжнародній космічній станції до 2030 року

Голова Національної аерокосмічної адміністрації США (NASA) Білл Нельсон 25 квітня і столиці Канади Оттаві засудив вторгнення Росії в Україну, але анонсував, що росіяни та американці працюватимуть разом на Міжнародній космічній станції до її виведення з експлуатації. Про це повідомляє агенція Reuters.

Американсько-російська співпраця в космосі була поставлена під сумнів після вторгнення Москви в Україну в лютому 2022 року.

Юрій Борисов, генеральний директор російського космічного агентства «Роскосмос», несподівано оголосив у липні 2022 року, що Москва має намір вийти з партнерства «після 2024 року». Днем пізніше NASA заявило, що «Роскосмос» хоче продовжити співпрацю.

Нельсон, який в Оттаві презентував космічну місію Artemis II з участю канадського астронавта, нагадав історію співпраці США та СРСР у космосі під час «холодної війни» та провів паралелі з поточним станом.

«Ми повністю засуджуємо агресію президента Путіна», яка «вбиває людей і вторгається в автономну суверенну країну», — сказав Нельсон Reuters в інтерв’ю в Оттаві. Але співпраця на борту МКС «триває в дуже професійній манері між астронавтами та космонавтами без збоїв. І я очікую, що це продовжуватиметься до кінця десятиліття, коли ми зійдемо з орбіти космічної станції».

NASA розрахувала, що виведення космічної станції з орбіти розпочнеться в січні 2031 року.

МКС, запущена в 1998 році, постійно працює з листопада 2000 року в межах американсько-російського партнерства, підтримуваного Канадою, Японією та 11 європейськими країнами.