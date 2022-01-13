Компанія Ілона Маска запустила ракету з українським супутником «Січ 2-30»

Компанія Ілона Маска Space X запустила ракету SpaseX Falcon 9 з українським супутником «Січ 2-30», повідомили в державному конструкторському бюро «Південне» в Дніпрі, яке було розробником і виробником супутника. Запуск відбувся 13 січня о 17:25 за київським часом з мису Канаверал у Флориді (США).

Завдяки супутнику можна буде отримувати цифрові зображення поверхні Землі та моніторити магнітосферу планети. Він має роздільну здатність 7 метрів (на один піксель) при охопленні смуги у 45 кілометрів.

Начальник інформаційно-комунікаційного управління КБ «Південне» Сергій Полуян розповів, що йдеться не тільки про запуск супутника, а й про більш широке завдання – систему дистанційного зондування Землі, до якої входять наземний і орбітальний компоненти. Наземний компонент готовий – в Дунаївцях Хмельницької області, орбітальний – має наразі запрацювати.

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Україна 2014 року втратила центр управління польотами в кримській Євпаторії після анексії Криму, наразі цю систему відновлять.

Раніше запуск «Січ 2-30» планували до кінця 2021 року, потім – на 10 січня 2021 року. Це перший за останні 10 років вітчизняний апарат, який Україна запускає в космос.

Активна стадія розробки супутника «Січ 2-30» розпочалася 2015 року. Загальна вага супутника становить 170 кілограмів та 40 кілограмів корисного навантаження.

Запустивши супутник, Україна сподівається відновити свою присутність в навколоземному просторі й бути космічною державою де-факто.

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Суму контракту не розголошують.

Раніше в КБ «Південне» Радіо Свобода розповіли, що розробка та виготовлення супутника велися винятково коштом конструкторського бюро. Роботи обійшлися в понад 110 мільйонів гривень.