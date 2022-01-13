SpaceX 13 січня відправить у космос український супутник

Із пускового майданчика на мисі Канаверал (США) на 13 січня заплановане здійснення запуску українського супутника дистанційного зондування Землі «СІЧ-2-1» (СІЧ-2-30), повідомило КБ «Південне».

У космос супутник відправить ракета-носій Falcon компанії Ілона Маска Space-X.

Супутник дистанційного зондування Землі «СІЧ-2-30» розробили та виготовили фахівці державного конструкторського бюро «Південне» в Дніпрі.

Це перший за останні 10 років апарат вітчизняного виробництва, який Україна планує запустити в космос.

Раніше запуск планувався до кінця 2021 року.