Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Міжнародні

Російський модуль «Наука» пристикувався до МКС

Стикування модулю «Наука» до МКС

Російський багатофункціональний лабораторний модуль «Наука» пристикувався до Міжнародної космічної станції на висоті орбіти трохи більш як 400 кілометрів. Трансляцію вів у прямому ефірі YouTube-канал «Роскосмос-ТВ».

Модуль, який приєднався до російського сегменту МКС, був виведений в космос 21 липня. Виведення на цільову орбіту ускладнили проблеми з двигунами, які не запустилися, і антеною для стикування «Курс», яка не розкрилася.

Після тривалих робіт фахівцям «Роскосмосу» вдалося відновити роботу двигунів модуля, а також полагодити антену з землі.

«Наука» – один із головних довгобудів у російській космонавтиці. Модуль був побудований в середині 90-х років як наземний дублер оплаченого Сполученими Штатами модуля «Зоря», запущеного на орбіту в 1998 році.

Пізніше дублера вирішено було переробити на космічну лабораторію, фінансування на початковому етапі передбачалося знайти у американської корпорації Boeing. До її стикування з МКС у космонавтів російського сегмента фактично не було місця для проведення наукових експериментів, хоча до станції пристиковані американський, європейський і японський наукові модулі.

Спочатку передбачалася, що «Наука» пристикується до МКС у 2007–2009 роках. Пізніше запуск кілька разів відкладався. У 2017 році, після виявлення в паливних баках металевої стружки, проєкт перебував під загрозою закриття.

У фахівців були побоювання, що палива в 20-тонному модулі вистачить тільки на одну спробу приєднатися до МКС. Однак стикування відбулося 29 липня в запланований час і без пригод.

Встановлюйте новий застосунок Радіо Свобода на смартфони та планшети Apple і Android.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG