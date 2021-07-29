Російський модуль «Наука» пристикувався до МКС

Російський багатофункціональний лабораторний модуль «Наука» пристикувався до Міжнародної космічної станції на висоті орбіти трохи більш як 400 кілометрів. Трансляцію вів у прямому ефірі YouTube-канал «Роскосмос-ТВ».

Модуль, який приєднався до російського сегменту МКС, був виведений в космос 21 липня. Виведення на цільову орбіту ускладнили проблеми з двигунами, які не запустилися, і антеною для стикування «Курс», яка не розкрилася.

Після тривалих робіт фахівцям «Роскосмосу» вдалося відновити роботу двигунів модуля, а також полагодити антену з землі.

«Наука» – один із головних довгобудів у російській космонавтиці. Модуль був побудований в середині 90-х років як наземний дублер оплаченого Сполученими Штатами модуля «Зоря», запущеного на орбіту в 1998 році.

Пізніше дублера вирішено було переробити на космічну лабораторію, фінансування на початковому етапі передбачалося знайти у американської корпорації Boeing. До її стикування з МКС у космонавтів російського сегмента фактично не було місця для проведення наукових експериментів, хоча до станції пристиковані американський, європейський і японський наукові модулі.

Спочатку передбачалася, що «Наука» пристикується до МКС у 2007–2009 роках. Пізніше запуск кілька разів відкладався. У 2017 році, після виявлення в паливних баках металевої стружки, проєкт перебував під загрозою закриття.

У фахівців були побоювання, що палива в 20-тонному модулі вистачить тільки на одну спробу приєднатися до МКС. Однак стикування відбулося 29 липня в запланований час і без пригод.