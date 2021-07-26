На МКС звільнили місце для прийому російського модуля «Наука»

У понеділок, 26 липня, від Міжнародної космічної станції (МКС) вперше був відстикований модуль, який відпрацював свій ресурс. Розстикування і відведення з орбіти зв’язки двох апаратів, стикувального модуля «Пірс» і вантажного корабля «Прогрес», розпочалося близько 14:00.

Як повідомляє російська космічна агенція «Роскосмос», після відведення апаратів на безпечну відстань від МКС група керування російським сегментом станції звела «Пірс» і «Прогрес» із орбіти. Близько 18:00 зв’язка з корабля і модуля увійшла в щільні шари атмосфери і через 10 хвилин елементи, які не згоріли, були затоплені в несудноплавній частині Тихого океану.

Таким чином на станції був звільнений стикувальний вузол для прийому російського лабораторного модуля «Наука». Він був запущений 21 липня.

Кладовище космічних кораблів розташоване за три з половиною тисячі кілометрів від новозеландського Веллінгтона і майже за шість тисяч кілометрів від чилійського Сантьяго.

Модуль «Пірс» був запущений із космодрому Байконур до Міжнародної космічної станції 15 вересня 2001 року. Упродовж 20 років експлуатації він використовувався як стикувальний відсік для російських космічних кораблів.