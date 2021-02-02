Росія не планує брати участь в гонці з освоєння Місяця – глава «Роскосмосу»

Глава «Роскосмосу» Дмитро Рогозін заявив, що Росія не планує брати участь у гонці з освоєння Місяця. До цього відмовитися від програми створення надважкої ракети-носія для участі у місячній програмі порадили в російській Академії наук, повідомляє російська служба Радіо Свобода.

Раніше Рогозін обіцяв пілотований обліт Місяця до 2024 року, а висадку перших російських космонавтів на ньому – до 2030-го. Пізніше термін висадки перенесли на рік, а обльоту – відразу на чотири.

Не пізніше 2030 року людину на Місяць планує відправити Китай. До 2023 року це збиралися зробити Сполучені Штати за адміністрації колишнього президента Дональда Трампа, плани адміністрації Джо Байдена з цього питання ще не оголошували.

Для виконання планів «Роскосмосу» потрібно побудувати новий пілотований космічний корабель і ракету-носій. Передбачалося, що місячна програма буде використовувати надважку ракету «Єнісей», розробка якої мали завершити до 2028 року. Однак у грудні минулого року рада РАН з космосу рекомендувала перенести роботи над ракетою на невизначений термін.

Космічний корабель для польотів на Місяць радянська і російська космонавтика ще не створювали. Перший політ апарату «Орел» запланований на 2023 рік.

У той же час в США завершуються випробування розробленого для польотів на Місяць корабля Orion, а в Китаї – багаторазового корабля, назви якого ще не розголошують. Випробування проходять і їх ракети-носії.

Рогозін у телеграмі пояснив відставання Росії від конкурентів «відсутністю призового фонду» в місячної гонці. «Я неодноразово вів переговори з керівництвом НАСА і американськими політиками ... вони самі толком не можуть пояснити, навіщо їм знову знадобилося на Місяць», – заявив він.

Офіційно про відмову від участі у програмі освоєння Місяця «Роскосмос» поки не заявляв.