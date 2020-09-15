Глава «Роскосмосу» заявив, що Венера – «російська планета»

Голова російської державної космічної корпорації «Роскосмос» Дмитро Рогозін заявив, що Венера – «російська планета, повідомляє агентство ТАСС.

Рогозін заявив, що СРСР, правонаступницею якої називає себе Росія, – це єдина країна, яка раніше запускала успішні місії до Венери. За словами глави «Роскосмосу», плани експедицій до цієї планеті внесені до проєкту єдиної держпрограми космічної діяльності Росії на період 2021-2030 років. Наразі Росія заявляє про підготовку місії «Венера-Д», яка спочатку повинна була стати російсько-американської. 15 вересня у «Роскосмосі» заявили, що це буде «незалежний національний проект без широкого залучення міжнародної кооперації».

Напередодні ВВС повідомила, що вчені з Великобританії і США виявили в атмосфері Венери рідкісну хімічну сполуку, яка може бути ознакою життєдіяльності мікроорганізмів. Міжнародна команда вчених під керівництвом професорки Університету Кардіффа Джейн Ґрівз оголосила про це відкриття на спеціально скликаній пресконференції.

За словами професорки Джейн Ґрівз, несподівані результати були отримані під час тестування можливостей потужного телескопа (JCMT). «Коли ми отримали перші ознаки наявності фосфіну в атмосфері Венери, для нас це був шок», – сказала керівниця міжнародної групи вчених.

Венера майже в півтора рази ближче до Сонця, ніж Земля. Її поверхня розігріта настільки, що існування будь-яких форм життя виключена: при температурі близько 460 градусів Цельсія плавиться навіть свинець.

Однак учені давно підозрювали, що бактерії можуть бути присутні не на поверхні, а в товщі атмосфери Венери – вона складається переважно з вуглекислого газу з домішкою азоту і діоксиду сірки.

Зроблене відкриття свідчить лише, що життя на Венері може існувати, але не доводить, що воно там існує.

У Роскосмосі заявили, що відкриття, зроблені дистанційно, не зважають об’єктивними доказами наявності життя на планеті. У корпорації вважають, що для достовірності потрібно мати дані отримані при контактних дослідженнях.