На Венері виявлені ознаки умов, за яких можливе життя

Пошуки позаземних форм життя, можливо, вперше увінчалися успіхом, інформує Бі-Бі-Сі. Ученим вдалося виявити в атмосфері Венери рідкісну хімічну сполуку, яка може бути ознакою наявності умов для життя мікроорганізмів. Міжнародна команда вчених під керівництвом професорки Університету Кардіффа Джейн Ґрівз оголосила про це відкриття на спеціально скликаній пресконференції.

Стаття про відкриття опублікована в журналі Nature Astronomy.

В атмосфері Венери виявлені значні запаси фосфіну (гідриду фосфору, PH₃). Це безбарвний отруйний газ, який нечасто зустрічається на Землі в природних умовах. Для його отримання зазвичай використовують штучну хімічну реакцію у виробничих умовах.

Фосфін виділяється під час удару блискавки або вулканічної активності. Але в цих випадках ідеться лише про невеликі кількості газу. На Венері, як заявляють учені, виявлені значні його запаси. Це дозволяє припустити, що в таких кількостях фосфін може бути отриманий природним шляхом, тобто в результаті життєдіяльності бактерій, які живуть у безкисневому середовищі.

За словами професорки Джейн Ґрівз, несподівані результати були отримані під час тестування можливостей потужного телескопа (JCMT). «Коли ми отримали перші ознаки наявності фосфіну в атмосфері Венери, для нас це був шок», – сказала керівниця міжнародної групи вчених.

Венера майже в півтора рази ближче до Сонця, ніж Земля. Її поверхня розігріта настільки, що існування будь-яких форм життя виключена: при температурі близько 460 градусів Цельсія плавиться навіть свинець.

Однак учені давно підозрювали, що бактерії можуть бути присутні не на поверхні, а в товщі атмосфери Венери – вона складається переважно з вуглекислого газу з домішкою азоту і діоксиду сірки.

Зроблене відкриття свідчить лише, що життя на Венері може існувати, але не доводить, що воно там існує. Не виключено, що фосфін має якесь інше, невідоме поки походження, відзначається в публікації Бі-Бі-Сі.