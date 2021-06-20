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Астронавти вийшли у відкритий космос, щоб встановити сонячні батареї на МКС (відео)

Астронавти вийшли у відкритий космос, щоб встановити сонячні батареї на МКС (відео)
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Астронавти вийшли у відкритий космос, щоб встановити сонячні батареї на МКС (відео)

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За даними NASA, астронавти вийшли за межі Міжнародної космічної станції (МКС) в неділю (20 червня), щоб почати установку сонячних панелей, які збільшать електричну потужність МКС.

Американський та французький астронавти Шейн Кімброу і Тома Песке з Європейського космічного агентства (ЄКА) залишили МКС приблизно о 07:45 за східним часом (13:45 за київським часом), щоб почати установку першої з шести панелей сонячних батарей iROSA, які 5 червня доставив на станцію американський космічний корабель Dragon компанії SpaceX. Вихід у відкритий космос на початку червня довелося перервати через безліч ускладнень, найбільш серйозними з яких були раптові несправності датчика в скафандрі Кімброу, що регулює тиск. Інші проблеми стосувалися неможливості закрити люк на МКС, а також були апаратні проблеми з сонячною батареєю. (Відео NASA, Reuters)

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