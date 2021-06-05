NASA запропонувало «Роскосмосу» продовжити експлуатацію МКС до 2030 року

Глава NASA Білл Нельсон у телефонній розмові запропонував главі «Роскосмосу» Дмитру Рогозіну продовжити експлуатацію Міжнародної космічної станції (МКС) до 2030 року при необхідному державному фінансуванні. Рогозін погодився з пропозицією. Про це йдеться у повідомленні російської корпорації.

Рогозін також зазначив, що низка підприємств російської космічної галузі перебувають під санкціями США. Це, за його словами, ускладнює взаємодію країн.

У NASA в свою чергу заявили, що сторони продуктивно обговорили продовження співпраці в космосі між Росією і США. Нельсон назвав існуюче партнерство двох країн на МКС ефективним. Про терміни продовження експлуатації станції не повідомляється.

Термін експлуатації станції закінчується у 2024 році. Навесні уряд Росії повідомив, що до 2025 року Москва може створити власну орбітальну станцію і вийти з проєкту МКС. Остаточне рішення поки не ухвалене.

Створити національну станцію Росія спочатку планувала до 2023 року, але вона не увійшла в Федеральну космічну програму.