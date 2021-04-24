Crew Dragon із чотирма астронавтами зістикувався з МКС

Космічний корабель Crew Dragon компанії SpaceX із чотирма астронавтами на борту 24 квітня зістикувався з Міжнародною космічною станцією.

Ця місія на МКС – вже третя для SpaceX. Але це вперше приватна компанія Ілона Маска та її партнери з НАСА виконали політ на повторно використаній ракеті й кораблі.

Повторне використання кораблів і ракет є частиною зусиль, спрямованих на економію коштів.

SpaceX напередодні провела успішний запуск корабля Crew Dragon. На МКС полетіли астронавти НАСА Шейн Кімбро та Меган Макартур, астронавт Японського космічного агентства Акіхіко Хосіде та астронавт Європейського космічного агентства Томас Песке.

Раніше NASA уклало контракт із корпорацією SpaceX Ілона Маска на розробку космічного апарату для доставки астронавтів на Місяць. Вартість контракту – 2,89 мільярда доларів.