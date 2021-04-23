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23 квітня 2021, Київ 14:42
Новини | Міжнародні

SpaceX відправила до МКС Crew Dragon з чотирма астронавтами

На МКС полетіли астронавти NASA Шейн Кімбро та Меган Макартур, астронавт Японського космічного агентства Акіхіко Хосіде та астронавт Європейського космічного агентства Томас Песке

У п’ятницю, 23 квітня, SpaceX провела успішний запуск корабля Crew Dragon з чотирма астронавтами на борту. Це вже друга пілотована місія, запуск якої проводить компанія Ілона Маска.

На МКС полетіли астронавти NASA Шейн Кімбро та Меган Макартур, астронавт Японського космічного агентства Акіхіко Хосіде та астронавт Європейського космічного агентства Томас Песке.

Dragon має стикуватися з МКС завтра близько півдня.

На станції вже стикований аналогічний корабель, який раніше привіз на МКС екіпаж, і має повернутися на Землю наприкінці квітня – на початку травня.

Раніше NASA уклало контракт із корпорацією SpaceX Ілона Маска на розробку космічного апарату для доставки астронавтів на Місяць. Вартість контракту – 2,89 мільярда доларів.

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