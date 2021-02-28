Астронавти почали роботи для встановлення нових сонячних панелей на МКС

Астронавти 28 лютого почали підготовчі роботи зі встановлення нових сонячних панелей, які прибудуть на Міжнародну космічну станцію наприкінці цього року.

Кейт Рубінс і Віктор Гловер з НАСА почали збірку опорних рам поруч з найстарішими і найбільш пошкодженими сонячними панелями станції. Вихідцям у відкритий космос довелося витягувати сотні кілограмів монтажних кронштейнів і підкосів у 2,5-метрові мішки.

Вісім сонячних панелей, що розташовані там зараз, мають від 12 до 20 років, більшість з них вийшли з ладу і стають непридатними. Кожна панель завдовжки 34 метри і завширшки – 12 метрів. З урахуванням центрального каркаса кожна пара панелей простягається на 73 метри, що перевищує розмах крил Boeing 777.

Boeing надасть нові панелі, що згортаються, і які приблизно вдвічі менші, ніж старі, але настільки ж потужні завдяки новітній технологіям сонячних батарей. Вони будуть розміщені під кутом над старими, які продовжать працювати.