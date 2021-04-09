Росія готує до запуску на МКС ракету «Союз», яку назвали «Гагарін»

На космодромі «Байконур» у Казахстані Росія готує до запуску на МКС ракету «Союз 2.1а». запуск має відбутися сьогодні, 9 квітня.

Ракету назвали «Гагарін» на честь першої людини, яка полетіла у космос.

На станцію вирушать астронавт НАСА Марк Ванде Хай і росіяни Олег Новицький та Петро Дубров.

Політ на МКС триватиме близько трьох годин.

Наступний політ на станцію здійснюватиме SpaceX наприкінці місяця.

Наразі на МКС перебувають четверо американців, японець та двоє росіян. Троє з них повернуться на Землю за тиждень.

Цього місяця російський уряд продовжив угоду про космічне співробітництво з США до 2030 року, що є одним з небагатьох партнерств, яке Москва та Вашингтон зберегли на тлі напружених відносин.