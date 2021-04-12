Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
logo-print logo-print
Назад Вперед
ТОП новини
12 квітня 2021, Київ 19:31
Відео

Перший політ людини у космос 60 років тому. Як це було? (відео)

Перший політ людини у космос 60 років тому. Як це було? (відео)
Embed
Перший політ людини у космос 60 років тому. Як це було? (відео)

No media source currently available

0:00 0:02:38 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

У багатьох країнах світу в понеділок, 12 квітня, відзначили День космонавтики. Це свято стало можливим завдяки Юрію Гагаріну і команді вчених на чолі з Сергієм Корольовим.

60 років тому 27-річний майор ВПС Радянського Союзу зробив повний обліт Землі на кораблі «Восток-1» зі швидкістю 27 400 кілометрів на годину за 108 хвилин. Гагарін отримав світову популярність, став героєм. Сам він народився у селі в Смоленській області Росії і став льотчиком реактивного літака до того, як його відібрали для радянської космічної програми під керівництвом українського вченого Сергія Корольова. Після свого подвигу Гагарін вчив інших космонавтів у підмосковному Зоряному містечку, який досі носить його ім'я. Юрій Гагарін загинув 27 березня 1968 року в авіакатастрофі поблизу авіабази під час тренувального польоту. Точна причина трагедії досі невідома. Ось документальні кадри тих часів. (Відео Reuters)

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Нагору
XS
SM
MD
LG