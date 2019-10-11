У Росії помер космонавт Олексій Леонов. Він був першою людиною, яка вийшла у відкритий космос. Йому було 85 років. Про смерть Леонова повідомляє російська інформагенція ТАСС із посиланням на його помічницю. Леонов був 11-м радянським космонавтом. Вихід у відкритий космос відбувся 1965 року під час польоту на космічному кораблі «Восток». У липні 1975 року Леонов брав участь у спільному польоті радянського і американського космічних кораблів «Союз-Аполлон». Він був двічі героєм Радянського Союзу. Відомий також як художник, автор картин на космічні теми. В останні роки Леонов тяжко хворів. Похорон космонавта відбудеться на меморіальному кладовищі в місті Митищі під Москвою 15 жовтня. (Відео Reuters)