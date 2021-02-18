Європейське космічне агентство днями оголосило про перший з 2008 року набір нових кандидатів на участь у програмі підготовки астронавтів. Подача заявок триватиме з 31 березня до 28 травня 2021 року. З метою диверсифікованих екіпажів в агентстві сподіваються, що серед охочих буде багато жінок. Також вперше в історії освоєння космосу кандидатами зможуть стати люди з фізичною інвалідністю. Від претендентів потрібна наявність громадянства країни, що є членом агентства, а також ступені магістра медичних, природничих, математичних, інженерних чи комп’ютерних наук. (Відео Reuters)
Після 10 років перерви Європейське космічне агентство знову оголосило набір кандидатів в астронавти
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