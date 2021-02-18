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18 лютого 2021, Київ 16:22
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Після 10 років перерви Європейське космічне агентство знову оголосило набір кандидатів в астронавти

Після 10 років перерви Європейське космічне агентство знову оголосило набір кандидатів в астронавти
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Після 10 років перерви Європейське космічне агентство знову оголосило набір кандидатів в астронавти

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У жителів Європи з'явилася рідкісна можливість полетіти в космос. Днями Європейське космічне агентство (ESA) оголосило про перший за більш ніж 10 років набір кандидатів в астронавти.

Європейське космічне агентство днями оголосило про перший з 2008 року набір нових кандидатів на участь у програмі підготовки астронавтів. Подача заявок триватиме з 31 березня до 28 травня 2021 року. З метою диверсифікованих екіпажів в агентстві сподіваються, що серед охочих буде багато жінок. Також вперше в історії освоєння космосу кандидатами зможуть стати люди з фізичною інвалідністю. Від претендентів потрібна наявність громадянства країни, що є членом агентства, а також ступені магістра медичних, природничих, математичних, інженерних чи комп’ютерних наук. (Відео Reuters)

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