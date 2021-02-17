Європейське космічне агентство анонсувало набір парастронавтів

Європейське космічне агентство вперше в історії анонсувало набір парастронавтів.

«ЄКА шукає людей, які психологічно, когнітивно, технічно і професійно кваліфіковані, щоб стати астронавтами, але мають фізичну ваду, яка зазвичай не дозволяє їм відповідати вимогам, пов’язаним з використанням сучасного космічного устаткування», – мовиться у повідомленні.

У агентстві наголосили, що готові інвестувати у проєкти з адаптації космічного устаткування, щоб дати можливість цим висококваліфікованим фахівцям можливість працювати в якості членів екіпажу у космічних місіях.

«Попереду нас чекає багато невідомого, єдина обіцянка, яку ми можемо дати сьогодні, – це серйозно, цілеспрямовано і чесно спробувати розчистити шлях в космос для астронавтів з обмеженими можливостями», – мовиться в оголошенні агентства.

У ЄКА також анонсували запуск дослідження, яке має визначити, які потенційні адаптації космічного устаткування необхідні, щоб парастронавти змогли літати у космос.

Паралельно Європейське космічне агентство проводитиме набір звичайних астронавтів.

Заявки будуть приймати у період з 28 травня 2021 року. Результати набору планують оголосили у жовтні 2022 року.