Летять і обіцяють повернутись: найбільші мільярдери світу змагаються, хто перший полетить у космос

Мільярдери Безос та Бренсон намагаються випередити один одного, готуючись до польоту у космос. Поки битва триває у соцмережах.

Американський мільярдер Ричард Бренсон планує полетіти в космос 11 липня, на дев'ять днів раніше оголошеного польоту в космос іншого американського мільярдера і найбагатшої людини світу – Джеффа Безоса.

Про планований політ повідомила компанія Бренсона Virgnin Galactic.

«Я завжди був мрійником і моя мама вчила мене ніколи не здаватись і прагнути до зірок», – каже Бренсон у відеопрезентації польоту.

Компанія Бренсона Virgin Orbit запустила в космос ракету з 10 супутниками NASA з борту літака Boeing 747-400.

Модифікований Boeing під назвою Cosmic Girl вилетів з аеропорту в пустелі Мохаве, на північ від Лос-Анджелеса, і над Тихим океаном випустив ракету з-під свого крила.

AFP звертає увагу, що такий проєкт може бути економічно вигідний, оскільки для запуску не потрібно обслуговувати дорогий стартовий майданчик – достатньо злітно-посадкової смуги.

Компанія планує виводити на навколоземну орбіту невеликі супутники вагою від 300 до 500 кілограмів.

Із Землі конкуренція поширилася у космос

Конкуренція між компаніями в новій сфері космічного туризму стає більш запеклою.​

Заява прозвучала того самого дня , коли засновник компанії Amazon Джефф Безос повідомив нові деталі свого польоту в космос.

Безос оголосив, що у його космічному перельоті, запланованому на 20 липня візьме участь 82-річна авіаторка Уоллі Фанк, яка в 1960-х пройшла тренування в рамках космічної програми НАСА, але на той час політ було скасовано. «Ніхто не чекав довше», – написав Безос в Instagram.

Фанк стане найстаршою людиною, яка побувала в космосі, заявили в компанії Blue Origin.

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Висота польоту організованого Blue Origin, за планами, сягне майже 100 кілометрів. Під час перельоту учасники зможуть пережити 4 секунди невагомості.

Крім авіаторки, у польоті Безоса візьме участь сам мільярдер, його брат Марк а також невідома особа, яка придбала право участі в польоті на аукціоні за майже 28 мільйонів доларів.