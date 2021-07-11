Відео польоту Virgin Galactic з британським мільярдером на борту

Корабель Бренсона злетів угору більш як на 85 кілометрів – це перевищило прийняту у США межу космосу в 80 кілометрів. Але решта світу користується переважно міжнародним визначенням межі космосу, «лінією Кармана», що лежить на висоті 100 кілометрів. Конкурент Бренсона, американський мультимільярдер Джефф Безос, корабель якого має злетіти 20 липня, планує перевищити цю межу і, на відміну від суперника, «злітати в космос по-справжньому».



Звук натуральний, без перекладу.