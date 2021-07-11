Британський мільярдер Бренсон летить у космос

У неділю, 11 липня, британський мільярдер Річард Бренсон полетить у космос.

Компанія Бренсона Virgin Galactic здійснить перший космічний політ з повним екіпажем. Одним з пасажирів стане мільярдер.

«Я завжди був мрійником. Моя мама вчила мене ніколи не здаватися і тягнутися до зірок. 11 липня настав час втілити цю мрію в реальність під час наступного космічного польоту Virgin Galactic», – написав Бренсон у твітері на початку липня.

Засновник компанії Amazon Джефф Безос також заявляв, що найближчим часом полетить у космос. Його політ запланований на 20 липня. Його супроводжуватиме 82-річна авіаторка Уоллі Фанк, яка в 1960-х пройшла тренування в рамках космічної програми НАСА, але на той час політ було скасовано.