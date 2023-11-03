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Космоліт компанії Virgin Galactic злітав до межі космосу та повернувся на Землю

Старт космольота з літака-носія
Старт космольота з літака-носія

Американський космоліт SpaceShipTwo здійснив успішну посадку після шостого польоту за останні шість місяців, повідомляє сайт компанії Virgin Galactic.

Запуск був здійснений із двофюзеляжного літака-носія WhiteKnightTwo, який стартував із космопорту «Америка» в штаті Нью-Мексико об 11-й годині за часом Східного узбережжя США.

Відстикування космольоту від носія було проведене на висоті близько 15 кілометрів. Далі космоліт, продовживши рух за допомогою свого двигуна, піднявся на висоту близько 85 кілометрів.

Virgin Galactic дає змогу заглянути всередину «космольоту» SpaceShipTwo – відео
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Virgin Galactic дає змогу заглянути всередину «космольоту» SpaceShipTwo – відео

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У рамках місії Galactic 5 до складу екіпажу космольоту входили командир Майкл Масуччі, пілот Келлі Латімер та інструктор астронавтів Колін Беннетт із компанії Virgin Galactic, а також троє комерційних пасажирів – неназваний франко-італійський громадянин та американські науковці Сол Алан Стерн та Келлі Джерарді. У польоті вони провели кілька експериментів на користь своїх наукових центрів.

На максимальній висоті пасажири впродовж кількох хвилин переживали невагомість. Загалом політ корабля тривав близько години.

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