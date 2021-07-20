Безос благополучно приземлився після польоту до межі космосу

Американський бізнесмен і мільярдер Джефф Безос вперше вилетів у космос, а потім благополучно повернувся на Землю на борту ракетного корабля New Shepard, який належить його компанії.

До засновника Amazon і найбагатшої людини у світі приєдналися його брат Марк Безос, 82-річна авіаторка Уоллі Фанк та 18-річний Олівер Демен.

Екіпаж з чотирьох осіб подорожував близько 10 хвилин 20 секунд, щоб дістатися межі космосу на повністю автоматизованій ракеті-носії New Shepard з вертикальним зльотом та посадкою.

Перш ніж ракета приземлилася назад на Землю, пасажири провели три-чотири хвилини в невагомості в суборбітальному просторі перед тим, як їхня капсула з великими вікнами опустилася з парашутом у пустелі в Техасі неподалік від місця запуску.

Безос заснував свою космічну компанію Blue Origin у 2000 році, щоб втілити мрію про розширення космічних польотів для туристичних цілей.

Очікується, що компанія Blue Origin відкриє продажі квитків незабаром після польоту Безоса. Компанія вже склала перелік учасників аукціону, хоча не розголошує вартість поїздки.

Безос вибрав свого брата і Функ, щоб приєднатися до нього. У 60-х роках Функ був однією з так званих груп жінок Меркурій-13, які навчалися стати космонавтами, але так і не змогли літати, оскільки були жінками.

Четверте місце в рейсі було виставлено на аукціон за 28 мільйонів доларів, і Демен зайняв місце після конфлікту між переможцями.

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Запуск Blue Origin відбувся лише через дев'ять днів після того, як британський бізнесмен-мільярдер Річард Бренсон взяв ракетний літак своєї Virgin Galactic для свого піонерського суборбітального польоту з Нью-Мексико.

Воллі Фанк, колишня пілотеса, в 1960-і роки була однією з групи Mercury 13 – тринадцяти жінок, яких таємно тренували на астронавтів за тими ж програмами, що й чоловіків, у часи, коли США здійснювали свою першу пілотовану космічну програму Mercury. Але це була приватна ініціатива, що не була проєктом Національної аерокосмічної адміністрації США (НАСА), і жодна з цих жінок так і не потрапила в космос.

Четверте місце в екіпаєі було продане на аукціоні за 28 мільйонів доларів. Олівер Демен отримав його після того, як переможець торгів не зміг відправитися в політ через графік.

Раніше політ до межі космосу вже здійснив засновник Virgin Річард Бренсон.