Головне на ранок: Італія – чемпіон Європи, Молдова проголосувала на парламентських виборах, Бренсон дістався до межі космосу

Футбол: Італія перемагає у фіналі і стає чемпіоном Європи

Збірна Італії перемогла у фіналі Чемпіонату Європи з футболу УЄФА. Матч на стадіоні Вемблі у Лондоні завершився з рахунком 1:1 в основному часі, серія пенальті завершилася з рахунком 3:2 на користь італійців. Рахунок відкрив захисник англійців Люк Шоу на другій хвилині, але італійці зрівняли рахунок у другому таймі завдяки голу Леонардо Бонуччі на 67-й. Відтак основний час завершився внічию, у додатковому часі також жодна з команд не здобула переваги. Результат визначила серія пенальті – італійці перемогли з рахунком 3:2.

Для Англії це був її перший фінал в чемпіонатах Європи. Востаннє Італія перемагала на Євро один раз – у 1968 році.

МОЗ: в Україні виявили 174 нових випадки COVID-19

Упродовж доби в Україні виявили 174 нових випадки COVID-19, зокрема захворіли 16 дитини та один медпрацівник. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я. За даними МОЗ, госпіталізували 266 людини, одужали – 236, померли – сім. За добу протестовано: методом ПЛР – 9 606 осіб, методом ІФА – 1 704 особи, експрес-тестами – 5 365.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Києві (63), Дніпропетровській (24), Київській (13), Одеській (10) та Харківській (9) областях. За весь час пандемії в Україні виявили 2 241 217 випадки COVID-19, померли 52 597 людини.

У Молдові пройшли парламентські вибори – явка склала близько 50%

У Молдові завершилися позачергові вибори до парламенту – за даними Центральної виборчої комісії, на дільниці прийшло близько 50% виборців. Ця цифра дещо вища за показник на парламентських виборах 2019 року. Право голосувати мали близько 3,2 мільйона людей, в тому числі численна закордонна діаспора. Попередні результати можуть бути відомі вже вночі проти 12 липня. Новий парламент має почати роботи 27 серпня, у 30 річницю проголошення незалежності Молдови від СРСР.

Голосування відбувалося з карантинними обмеженнями: виборці мали бути в масках та дотримуватися дистанції.

За депутатські мандати боролися понад 20 партій і блоків, але лише дві політичні сили –проєвропейська партія «Дія і солідарність», заснована нинішньою президенткою Майєю Санду, та виборчий блок комуністів і соціалістів, що виступають за зближення з Росією, – вважаються основними конкурентами.

Бренсон успішно приземлився після першого польоту до межі космосу

Перший пілотований політ літального апарату компанії Virgin Galactic під керівництвом 70-річного британського мільярдера Річарда Бренсона завершився у космопорті America у Сполучених Штатах 11 липня. Вперше в історії творець космічного апарату здійснив на ньому випробувальний політ.

Виведення апарату у верхні шари атмосфери, від’єднання від літака-носія, увімкнення ракетного двигуна та самостійний підйом на висоту понад 80 кілометрів і, зрештою, ширяння до поверхні землі і посадка тривали одну годину.

На борту ракетоплана із Бренсоном перебували астронавти Сіріша Бандла, Колін Беннет та Бетт Мозес.

Засновник компанії Amazon, американський мультимільярдер Джефф Безос також заявляв, що найближчим часом полетить у космос. Його політ запланований на 20 липня. Його супроводжуватиме 82-річна авіаторка Уоллі Фанк, яка в 1960-х пройшла тренування в рамках космічної програми НАСА, але на той час програму підготовки жінок було скасовано.

Теніс: Джокович вшосте виграв Вімблдон

Сербський тенісист Новак Джокович вшосте переміг на найпрестижнішому турнірі серії Grand Slam – Вімблдонському турнірі. У фіналі Джокович переміг італійця Маттео Берретіні.

Матч тривав понад 3 години і завершився з рахунком 6:7, 6:4, 6:4, 6:3. Це третя поспіль перемога Джоковича на Вімблдоні і 20-та – на одному з турнірів серії Grand Slam. Таким чином Джокович став третім активним нині тенісистом серед чоловіків із такою кількістю перемог разом зі швейцарцем Роджером Федерером та іспанцем Рафаелем Надалем.

У червні Джокович здобув другу у кар’єрі перемогу на Відкритому чемпіонаті Франції (Roland Garros).