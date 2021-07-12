МОЗ: в Україні виявили 174 нових випадки COVID-19

Упродовж доби в Україні виявили 174 нових випадки COVID-19, зокрема захворіли 16 дитини та один медпрацівник. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

За даними МОЗ, госпіталізували 266 людини, одужали – 236, померли – сім.

За добу протестовано: методом ПЛР – 9 606 осіб, методом ІФА – 1 704 особи, експрес-тестами – 5 365.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Києві (63), Дніпропетровській (24), Київській (13), Одеській (10) та Харківській (9) областях.

За весь час пандемії в Україні виявили 2 241 217 випадки COVID-19, померли 52 597 людини.