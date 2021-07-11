Бренсон успішно приземлився після першого польоту до межі космосу

Перший пілотований політ літального апарату компанії Virgin Galactic під керівництвом 70-річного британського мільярдера Річарда Бренсона завершився у космопорті America у Сполучених Штатах 11 липня.

Вперше в історії творець космічного апарату здійснив на ньому випробувальний політ.

Виведення апарату у верхні шари атмосфери, від’єднання від літака-носія, увімкнення ракетного двигуна та самостійний підйом на висоту понад 80 кілометрів і, зрештою, ширяння до поверхні землі і посадка тривали одну годину.

«Команда виконала кілька тестів, пов’язаних із кабіною та досвідом користувачів, в тому числі оцінку кабіни комерційного замовника, вигляд Землі з космосу, умов для проведення досліджень та ефективність п’ятиденної передпольотної програми навчання на космодромі America», – повідомила Virgin.

На борту ракетоплана із Бренсоном перебували астронавти Сіріша Бандла, Колін Беннет та Бетт Мозес.

За планом Бренсона, перед початком комерційної експлуатації космопланів компанії Virgin Galactic передбачено ще два випробувальні польоти. Якщо вони пройдуть успішно, то 2022 рік може стати ключовим у розвитку туризму.

Засновник компанії Amazon, американський мультимільярдер Джефф Безос також заявляв, що найближчим часом полетить у космос. Його політ запланований на 20 липня. Його супроводжуватиме 82-річна авіаторка Уоллі Фанк, яка в 1960-х пройшла тренування в рамках космічної програми НАСА, але на той час програму підготовки жінок було скасовано.

Корабель Бренсона злетів угору більш як на 85 кілометрів – це перевищило прийняту у США межу космосу в 80 кілометрів. Але решта світу користується переважно міжнародним визначенням межі космосу, «лінією Кармана», що лежить на висоті 100 кілометрів.

Конкурент Бренсона Безос, корабель якого має злетіти 20 липня, планує перевищити цю межу. Як зазначила днями його компанія Blue Origin, яка готує політ свого корабля New Sheppard, він «із самого початку… був спроєктований для польоту понад лінію Кармана, щоб жоден із наших астронавтів не мав зірочки біля свого імені». Це відображає розповсюджену думку, що імена астронавтів, які злетять понад 80, але нижче ніж на 100 кілометрів, будуть позначатися зірочкою.

«Для 96% відсотків населення світу космос починається на 100 кілометрах, на міжнародно визнаній лінії Кармана», – заявила компанія Безоса.