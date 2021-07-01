Мільярдер Безос візьме в космічний політ 82-річну супутницю, яка не полетіла в 1960-і

Засновник компанії Amazon, американський мультимільярдер Джефф Безос повідомив, що в короткий політ у космос разом із ним полетить 82-річна Воллі Фанк, яка ще в 1960-і роки пройшла тренування на астронавтку, але так і не полетіла в космос.

Як повідомила одна з компаній Безоса, Blue Origin, яка розробляє його космічний корабель, Фанк буде на борту 20 липня як «почесна гостя», разом із самим Безосом, його братом Марком і ще не відомою особою, яка стане переможцем доброчинного аукціону за право злетіти в космос. Усі четверо будуть пасажирами корабля.

Суборбітальний (без оберту навколо Землі) політ ракети Безоса, названої New Shepard, що має вертикальний зліт і посадку, запланований протривати 10 хвилин. Ракета названа в честь Алана Шепарда, який став 1961 року першим американцем у космосі.

Воллі Фанк, колишня пілотеса, в 1960-і роки була однією з групи Mercury 13 – тринадцяти жінок, яких таємно тренували на астронавтів за тими ж програмами, що й чоловіків, у часи, коли США здійснювали свою першу пілотовану космічну програму Mercury. Але це була приватна ініціатива, що не була проєктом Національної аерокосмічної адміністрації США (НАСА), і жодна з цих жінок так і не потрапила в космос.

Тепер же Фанк стане найстаршою людиною, яка побуває в космосі, і поб’є рекорд американця Джона Ґленна – він побував у космосі вперше, за програмою Mercury, 1962 року, а 1998-го, в віці 77 років, узяв участь у космічній експедиції на «човнику» Discovery.

Безос оприлюднив в інстаґрамі відеозапис моменту, коли він повідомив Фанк про своє рішення взяти її в космос. І дописав: «Ніхто не чекав довше. Вже пора. Вітаємо в команді, Воллі. Ми в захваті, що ти полетиш із нами 20 липня як наша почесна гостя».

57-річний Джефф Безос заснував найвідомішу зі своїх компаній Amazon у 1994 році. У травні бізнесмен оголосив про свою відставку з посади керівника компанії з 5 липня, щоб очолити її наглядову раду. Бізнесмен станом на 1 липня обіймає перше місце в рейтингах мільярдерів від агентства Bloomberg, яке оцінює його статок у 199 мільярдів доларів, і журналу Forbes, за даними якого, його статки становлять 197,3 мільярда доларів.

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