Засновник Amazon у липні разом із братом полетить у космос

Засновник компанії Amazon Джефф Безос 20 липня вирушить у космос на створеному його компанією Blue Origin кораблі New Shepard. Про це мільярдер повідомив в інстаграмі. Разом із Джеффом Безосом у польоті буде його молодший брат Марк.

«Я хочу полетіти в космос, тому що це те, про що я мріяв усе життя», – сказав бізнесмен.

Компанія Blue Origin продовжує аукціон, переможець якого зможе вирушити в космос разом із братами Безосами. В аукціоні, за останніми даними, беруть участь близько шести тисяч людей із понад 140 країн світу. Лідирує ставка в розмірі близько трьох мільйонів доларів.

Космічний корабель New Shepard названий на честь астронавта Алана Шепарда, першого американця, який здійснив у 1961 році суборбітальний політ.

Під час першого польоту 20 липня на кораблі перебуватиме екіпаж із шести людей. До цього New Shepard 15 разів піднімався на висоту понад 100 кілометрів.

Джефф Безос заснував Amazon в 1994 році. У травні бізнесмен оголосив про свою відставку з 5 липня. Бізнесмен обіймає перше місце в рейтингу мільярдерів Bloomberg. Агентство оцінює його статок у 187 мільярдів доларів. У рейтингу Forbs Безос перебуває на другому місці – після французького мільярдера Бернара Арно.