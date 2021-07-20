Американський бізнесмен і мільярдер Джефф Безос вперше вилетів у космос, а потім благополучно повернувся на Землю на борту ракетного корабля New Shepard, що належить його компанії. До засновника Amazon і найбагатшої людини у світі приєдналися його брат Марк Безос, 82-річна авіаторка Уоллі Фанк та 18-річний Олівер Демен. Екіпаж з чотирьох осіб подорожував близько 10 хвилин 20 секунд, щоб дістатися межі космосу на повністю автоматизованій ракеті-носії New Shepard з вертикальним зльотом та посадкою. Перш ніж ракета приземлилася назад на Землю, пасажири провели три-чотири хвилини в невагомості в суборбітальному просторі перед тим, як їхня капсула з великими вікнами опустилася з парашутом у пустелі в Техасі неподалік від місця запуску. Відео Reuters//BLUE ORIGIN HANDOUT