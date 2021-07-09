Пантагон оприлюднив звіт про ядерну загрозу у світі

Про зростання загрози ядерного протистояння йдеться у звіті Пентагону США, оприлюдненому на запит поданий в рамках Закону США про свободу інформації. Звіт «Спільні ядерні операції» було складено в квітні 2020 року. Про які загрози кажуть автори звіту?

У той час, як США «намагаються скоротити кількість і роль ядерної зброї», низка інших країн, навпаки, збільшують ядерний арсенал, додають нову зброю і «підвищують роль ядерних сил в своїх стратегіях та планах», йдеться у звіті. Серед таких країн укладачі звіту назвали:

Росію

Китай

Північну Корею

Іран

«Зростає потенційна можливість регіональних конфліктів за участю ядерних країн – супротивників у декількох частинах світу, а також можливість проведення супротивниками ядерної ескалації під час кризи чи конфлікту», – зазначають аналітики, які готували звіт.

Росія модернізувался

Стосовно Росії, автори звіту наголошують, що стратегія та доктрина Кремля «роблять наголос на можливому використанні ядерної зброї з військовою метою та метою примусу».

Росія модернізує свій ядерний арсенал, йдеться у звіті.

Так, автори вказують, що Росія провела модернізацію «успадкованої» радянської ядерної зброї а також «розробляє і розміщує нові ядерні боєголовки та системи запуску, гіперзвукові системи доставки, крилаті ракети наземного землі, з ядерним зарядом та ядерним двигуном, підводні автономні торпеди».

Росія залишається «визначальною ядерної стратегічною загрозою», активно займаючись модернізацією звичайних і ядерних озброєнь, яка завершена приблизно на 80 відсотків, наголошував глава Стратегічного командування адмірал ВМС Чарльз Річард, виступаючи на слуханнях в комітеті Сенату з питань збройних сил у квітні 2021 року.

Глава Стратегічного командування США заявив, що успіхи Москви і Пекіна підривають можливості стримування з використанням звичайних засобів, і додав, що США поки не приступили до модернізації ядерного потенціалу.

«Вперше в нашій історії країна зіткнулася відразу з двома стратегічними супротивниками, що володіють ядерною зброєю», – заявив Річард.

Стратегічне командування відповідає за підтримання ядерної тріади країни, що складається із стратегічних бомбардувальників, підводних човнів і міжконтинентальних балістичних ракет.

«Досягнення Китаю і Росії підривають наші можливості стримування звичайними засобами», - заявив Річард.

Китай

Китай стрімко розширює свої стратегічні можливості і йде до подвоєння своїх ядерних запасів до кінця десятиліття, заявив тоді генерал Річард.

Адмірал згадав, що китайські міжбалістичні ракети (МБР) можуть бути встановлені на тягачах, так що їх розташування може бути приховано. Пекін також має в своєму розпорядженні сучасні стратегічні бомбардувальники шостого покоління і підводні човни, здатні нести атомну зброю.

«Китай здатний здійснити будь-яку стратегію застосування ядерної зброї на регіональному рівні, і незабаром зможе зробити це в міжконтинентальних масштабах», – сказав Річард.

З урахуванням цих загроз, модернізація ядерної тріади (ракети, літаки, підводні човни) є головним пріоритетом оборонного відомства США.

Космос

Окрім того, і Росія, і Китай продовжують стрімко розвивати свою космічну діяльність, представляючи «визначальну загрозу» для США.

Глава Космічного командування США генерал армії Джеймс Дікінсон заявляв у квітні, що Китай вкладає в космос значні кошти, маючи на орбіті більше 400 супутників.

Китай стрімко нарощує військово-космічний потенціал, включаючи системи зондування і зв'язку, а також цілий ряд протисупутникових озброєнь, заявив Дікінсон, зазначивши, що одночасно Пекін публічно виступає проти розміщення зброї в космічному просторі.

Аналогічним чином, опублікована російська військова доктрина закликає до використання зброї для «створення загрози для космічних сил і засобів США і їх союзників», сказав Дікінсон.

«Ми маємо намір створити адекватну космічну оперативну архітектуру для досягнення повної оперативної готовності при підтримці команди військових фахівців, які можуть перехитрити і перевершити наших супротивників», – наголосив Дікінсон.