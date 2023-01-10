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Компанія Virgin Orbit не змогла запустити в космос супутники з території Великої Британії

Модернізований літак «Боїнг-747», який мав вивести на орбіту супутники

Уночі 10 січня компанія Virgin Orbit британського мільярдера Річарда Бренсона здійснила спробу першого в історії запуску космічного апарату на орбіту з території Великої Британії. Проте ракета LauncherOne не змогла досягти навколоземної орбіти через «аномалію», повідомила пресслужба компанії.

Модифікований літак «Боїнг-747» злетів з аеропорту Ньюкі в Корнуоллі з ракетою-носієм на борту, яка мала вивести на орбіту девʼять супутників.

За півтори години після зльоту, перебуваючи на висоті понад 10 кілометрів над Атлантичним океаном, літак випустив ракету. Ракета запустила двигун першого ступеня і розпочала підйом на низьку навколоземну орбіту, але так і не змогла завершити його.

Супутники, які мала вивести на орбіту LauncherOne, можуть використовуватися як у цивільних, так і у військових цілях.

Відео польоту Virgin Galactic з британським мільярдером на борту
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Відео польоту Virgin Galactic з британським мільярдером на борту

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Перше випробування ракети-носія LauncherOne з борту модифікованого «Боїнга» в травні 2020 року завершилося невдачею. Однак у компанії вважають, що модель запуску ракет з «Боїнга» дешевша, ніж традиційні вертикальні пуски.

З 2021 року Virgin Orbit успішно здійснила чотири аналогічні запуски ракет над Тихим океаном із території США.

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