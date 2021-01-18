Virgin Orbit запустила в космос ракету c борту літака

Компанія Virgin Orbit запустила в космос ракету з 10 супутниками NASA з борту літака Boeing 747-400.

Модифікований Boeing під назвою Cosmic Girl вилетів з аеропорту в пустелі Мохаве, на північ від Лос-Анджелеса, і над Тихим океаном випустив ракету з-під свого крила. AFP звертає увагу, що такий проєкт може бути економічно вигідний, оскільки для запуску не потрібно обслуговувати дорогий стартовий майданчик – достатньо злітно-посадкової смуги.

Це була друга спроба запуску ракети з літака. У травні 2020 року Virgin Orbit цього зробити не вдалося, тоді ракета впала через недосконалу роботу двигунів першого ступеня.

Virgin Orbit заснована в 2012 році британським мільярдером Річардом Бренсоном. Компанія планує виводити на навколоземну орбіту невеликі супутники вагою від 300 до 500 кілограмів.