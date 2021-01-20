У російському сегменті МКС зламалася система подачі кисню

У російському сегменті Міжнародної космічної станції відключилася система отримання кисню «Електрон-ВМ». Про це 20 січня повідомили російські ЗМІ з посиланням на переговори екіпажу з Землею.

В цей же день, 20 січня, стало відомо про те, що в російському модулі «Зірка» позаштатно відключилася система кондиціонування повітря. Космонавт Сергій Рижиков запевнив, що екіпажу нічого не загрожує, і пообіцяв запустити механізм найближчим часом.

З жовтня по грудень «Електрон-ВМ» виходив з ладу шість разів. Кілька днів тому – під час чергового збою – механізм намагалися реанімувати, проте це не допомогло. Ситуацію посилює витік повітря все в тому ж модулі «Зірка». Її виявила у серпні. Відтоді російський екіпаж марно намагається усунути витік: не вдається відшукати тріщину. Минулого тижня її пошуки припинили.

У грудні стало відомо, що на станції закінчуються «резервні запаси по газу». Доставити кисень планують у лютому за допомогою російського вантажного корабля. Окрім того, у американському сегменті є система подачі кисню OGS.

Наразі на станції перебувають двоє росіян Сергій Рижиков та Сергій Кудь-Сверчков. Також на МКС працюють американці Кетлін Рубінс, Майкл Хопкінс, Віктор Гловер і Шеннон Уолкер і японець Соїті Ногуті.