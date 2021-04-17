SpaceX виграла контракт НАСА з розробки космічного апарату для повернення людини на Місяць

Американське космічне агентство уклало контракт із корпорацією SpaceX Ілона Маска на розробку космічного апарату для доставки астронавтів на Місяць. Про замовлення вартістю 2,89 мільярда доларів повідомляється на сайті НАСА.

НАСА відмовилося назвати дату планованого запуску місії, відомої як «Артеміда». Адміністрація попереднього президента Дональда Трампа встановила кінцевий термін до 2024 року, але зараз представники НАСА називають це метою.

SpaceX, яка вже активно співпрацює з НАСА, розробляє транспортний засіб під назвою Starship, який буде використовуватися для польоту на Місяць. Низка прототипів кулеподібної ракети висотою 50 метрів вибухнули або розбилися під час випробувальних польотів без екіпажу.

Але голова компанії Ілон Маск, попри це, заявив, що Starship досягне успіху у доправленні людей та інших завданнях, таких як виведення супутників на орбіту.

План НАСА передбачає, що екіпаж повинен полетіти до Місяця в капсулі Orion, випробування якого завершуються в США, а потім на Starship спуститися на поверхню Місяця.

На даний момент SpaceX готується до майбутнього запуску на Міжнародну космічну станцію. Політ 22 квітня доправить на МКС чотирьох астронавтів – двох американців, француза та японця.

Це буде перший політ SpaceX з екіпажем, в якому використовуватимуть перероблену ракету Falcon і капсулу Dragon.

Ці четверо астронавтів замінять екіпаж SpaceX, який прилетів до МКС у листопаді. Вони мають повернутися на Землю наприкінці квітня.

Нещодавно НАСА почало використовувати американські приватні компанії для транспортування на МКС після багатьох років покладання на російську космічну програму.