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30 березня 2021, Київ 21:04
Новини | Міжнародні

Випробувальний політ корабля Starship компанії SpaceX закінчився вибухом

Голова компанії SpaceX Ілон Маск заявив, що причину вибуху назвуть пізніше (фото ілюстративне)

Прототип космічного корабля Starship компанії SpaceX розбився під час випробувального польоту в Техасі, підтвердив 30 березня у твітері голова компанії Ілон Маск.

Він заявив, що причину зможуть вказати пізніше.

Космічний апарат Starship 11 маневрував у горизонтальне положення на висоті 10 кілометрів, відповідно до плану польоту, але щось пішло не так на етапі запалювання двигуна. Екіпажу в апараті не було.

Читайте також: Маск пояснив, чому прототип Starship вибухнув після вдалої посадки

Компанія SpaceX хоче, аби Starship замінив існуючий Falcon, який виконує регулярні місії, як з екіпажем, так і без нього, для НАСА, збройних сил США та інших комерційних підприємств. Маск прогнозує, що одного разу ракета Starship доставить вантажі і людей на Місяць і Марс.

Нещодавно Starship пройшов низку невдалих випробувань. Прототипу вдалося приземлитися під час випробувального польоту 3 березня, але через кілька хвилин він вибухнув на землі. Аналогічні випробувальні польоти прототипів Starship завершилися вибухами 2 лютого і 9 грудня.

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