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Перша українська місія на Місяць. Що дізнаємось і коли запуск? (відео)

Перша українська місія на Місяць. Що дізнаємось і коли запуск? (відео)
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Перша українська місія на Місяць. Що дізнаємось і коли запуск? (відео)

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Українсько-британський зонд компанії Spacebit відправиться на Місяць вже у першому півріччі 2022-го року. Про це в ексклюзивному інтерв'ю Радіо Свобода розповів засновник Spacebit Павло Танасюк.

Він також розповів про ще одну місію компанії, в якій на Місяць відправлять перший місяцехід, який пересувається на «лапах», а не на колесах. В інтерв'ю Танасюк також розповів про те, коли українці самі зможуть потрапити на Місяць, як оцінює намагання Володимира Зеленського відновити статус України як космічної держави, та чому обирає саме українські компанії для розробки деталей зонда.

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