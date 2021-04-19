Запуск супутника «Січ» обійдеться Україні майже у 2 млн доларів – депутатка

Голова Держкосмосу Володимир Тарфай заявив, що кінцева вартість угоди зі SpaceX щодо запуску українського супутника «Січ 2-30 (2-1)» становитиме 1,99 мільйона доларів. Про це повідомила народна депутатка від «Слуги народу» Ольга Василевська-Смаглюк, яка також є головуою підкомітету Верховної Ради з питань функціонування платіжних і інформаційних систем та запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.

За її словами, супутник планують запустити до кінця поточного року.

При цьому вона нагадала, що попередня українська розробка, космічний супутник «Либідь» «зберігається у напівготовому стані на російському підприємстві «Інформаційні супутникові системи» в Красноярську». На його створення Україна брала кредит у 292 євро, який виплачувала протягом 10 років.

«А у 2014 році працівники НАБУ виявили, що частина цих коштів розкрадена посадовцями «Укркосмосу», – додала депутатка.

Раніше Кабінет міністрів України визначив джерела фінансування запуску українського супутника.

У лютому 2021 року Державне космічне агентство України повідомило Радіо Свобода, що відомство в грудні ініціювало розгляд питання про завершення робіт над супутником дистанційного зондування землі «Січ 2-1» і укладення Генерального графіку завершення створення його наземного сегменту.

В Україні розробником та виробником КС ДЗЗ «Січ-2-1» є державне конструкторське бюро «Південне» імені М. К. Янгеля. За наземну частину відповідає Національний центр управління та випробувань космічних засобів.