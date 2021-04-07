Кабінет міністрів визначив джерела фінансування запуску українського супутника

Кабінет міністрів України визначив джерела фінансування запуску українського супутника, повідомив представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан у телеграмі.

«Сьогодні уряд визначив основні умови створення оптико-електронної системи дистанційного зондування Землі «Січ-2-1», а також затвердив питання забезпечення запуску, страхування космічного апарату та подальшої експлуатації системи, й джерела фінансування відповідних робіт», – написав Мокан.

Він додав, що створення космічної системи «Січ-2-1» передбачене Загальнодержавною цільовою науково-технічною космічною програмою України на 2013-2017 роки (завданням є «Здійснення дистанційного зондування Землі з космосу») та Концепцією реалізації державної політики у сфері космічної діяльності на період до 2032 року.

У 2011 році Україна мала запустити на орбіту свій перший телекомунікаційний супутник – «Либідь». Канадське урядове агентство Export Development Canada виділило на проєкт майже 300 мільйонів доларів. Супутник побудували за кордоном, однак досі не запустили. Зараз апарат перебуває на зберіганні в Росії.

Наразі справу про запуск супутника розглядає Вищий антикорупційний суд.

У лютому 2021 року Державне космічне агентство України повідомило Радіо Свобода, що відомство в грудні ініціювало розгляд питання про завершення робіт над супутником дистанційного зондування землі «Січ 2-1» і укладення Генерального графіку завершення створення його наземного сегменту.

В Україні розробником та виробником КС ДЗЗ «Січ-2-1» є державне конструкторське бюро «Південне» імені М. К. Янгеля. За наземну частину відповідає Національний центр управління та випробувань космічних засобів.