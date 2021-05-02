SpaceX успішно повернула екіпаж з МКС

Капсула компанії SpaceX благополучно повернулася на Землю з Міжнародної космічної станції (МКС) з чотирма астронавтами на борту, повідомило американське космічне агентство NASA 2 травня.

Як зазначають у агентстві, американські астронавти Майк Хопкінс, Віктор Гловер і Шеннон Волкер та японець Соїчі Ногучі приводнилися в Мексиканській затоці близько 3 години ночі за місцевим часом.

Це була перша нічна посадка для космічного екіпажу США після Apollo 8 у 1968 році.

Екіпаж повернувся на Землю в тій самій капсулі під назвою Resilience («Стійкість»), якою вони летіли до МКС у листопаді 2020 року. Їхня місія в космосі тривала 167 і була найдовшою з усіх запущених із США.

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Спочатку екіпаж повинен був повернутися 29 квітня, але місію відклали через сильний вітер.

SpaceX планує приватну космічну місію у вересні та черговий запуск астронавта NASA в жовтні.

NASA співпрацює з приватними компаніями з обслуговування МКС з часу виведення з експлуатації власного флоту космічних шаттлів у 2011 році. SpaceX, що належить підприємцю Ілону Маск, запустила свою першу бригаду на МКС у травні 2020 року, припинивши залежність НАСА від Росії у транспортуванні космонавтів.