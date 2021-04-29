Пуск ракети Vega з українським двигуном відбувся успішно – бюро «Південне»

З космодрому Куру, що у Французькій Гвіані, 29 квітня відбувся успішний пуск ракети-носія Vega, оснащеної українським двигуном повідомляє конструкторське бюро «Південне».

Бюро розробило блок маршового двигуна (БМД) РД-843, який використовують у рідинній рушійній установці четвертого ступеня ракети, розробило «Південне».

Як зазначають у бюро, відмінною особливістю БМД РД-843 є можливість багаторазового запуску під час польоту – до п’яти увімкнень.

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Цього разу ракета вивела на орбіту космічний апарат Pléiades Neo 3, яка важить близько 750 кілограм.

«Це перший з чотирьох супутників, які після повного розгортання сузір’я (Pléiades Neo 3, 4, 5, 6) зможуть відвідувати будь-яку точку земної кулі принаймні двічі на день та забезпечать комерційних та інституційних споживачів зображеннями з високим розділенням», – повідомляє бюро.

Попередній пуск ракети в листопаді минулого року виявився невдалим. У «Південному» це пояснили некоректним підстикуванням бортових кабелів системи керування вектором тяги четвертого ступеня.

За даними «Південного», з моменту першого пуску 2012 року ракета Vega стартувала 18 разів.