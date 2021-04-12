Українцям пропонують відправити «меседж у космос»

До 60-річчя першого польоту людини в космос Міністерство культури та інформаційної політики України спільно з Державним космічним агентством України та Національним центром управління та випробувань космічних засобів запускають всеукраїнську акцію «Меседж у космос».
Щоб залишити меседж, який буде відправлено у космос, потрібно:
- перейти за посиланням та заповнити форму на сайті;
- написати найщиріше своє бажання чи мрію;
- зачекати поки меседж пройде перевірку;
- отримати повідомлення на пошту з точним часом, коли меседж буде надіслано у космос;
- під’єднатися до прямої трансляції посилання повідомлення у космос.
Всеукраїнська акція «Меседж у космос» триватиме з 12 по 19 квітня 2021 року.
12 квітня у світі відзначають Міжнародний день польоту людини в космос. Рівно 60 років тому радянський космонавт Юрій Гагарін на космічному кораблі вперше у світі зробив орбітальний обліт Землі.
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