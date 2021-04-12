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12 квітня 2021, Київ 16:28
Новини | Суспільство

Українцям пропонують відправити «меседж у космос»

Всеукраїнська акція «Меседж у космос» триватиме з 12 по 19 квітня 2021 року

До 60-річчя першого польоту людини в космос Міністерство культури та інформаційної політики України спільно з Державним космічним агентством України та Національним центром управління та випробувань космічних засобів запускають всеукраїнську акцію «Меседж у космос».

Щоб залишити меседж, який буде відправлено у космос, потрібно:

  • перейти за посиланням та заповнити форму на сайті;
  • написати найщиріше своє бажання чи мрію;
  • зачекати поки меседж пройде перевірку;
  • отримати повідомлення на пошту з точним часом, коли меседж буде надіслано у космос;
  • під’єднатися до прямої трансляції посилання повідомлення у космос.

Всеукраїнська акція «Меседж у космос» триватиме з 12 по 19 квітня 2021 року.

12 квітня у світі відзначають Міжнародний день польоту людини в космос. Рівно 60 років тому радянський космонавт Юрій Гагарін на космічному кораблі вперше у світі зробив орбітальний обліт Землі.

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