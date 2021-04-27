США з бази у Каліфорнії запустили в космос супутник-шпигун

Американський супутник-шпигун був запущений в космос 26 квітня на борту корабля Delta 4 Heavy оператора United Launch Alliance, який стартував з бази ВПС Ванденберг в Каліфорнії. Секретний супутник належить Національному розвідувальному управлінню (NRO), урядовому агентству США, яке відповідає за розробку, будівництво, запуск та обслуговування розвідувальних супутників США.

Запуск супутника NROL-82 показали в інтернеті, але трансляція тривала всього кілька хвилин. Через засекречену місій NRO United Launch Alliance закінчила свої коментарі до запуску, і решта польоту була проведена в секреті.

NRO не надає ніякої інформації про свої секретні місії. Національне розвідуправління США і раніше запускало засекречені супутники, здатні збирати максимально детальні зображення наземних цілей.