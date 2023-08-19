Росія може втратити першу за 47 років місячну станцію

Під час переходу автоматичної міжпланетної станції «Луна-25» на передпосадкову орбіту сталася «нештатна ситуація», повідомила пресслужба «Роскосмосу».

«Відповідно до програми польоту о 14:10 був виданий імпульс для переходу станції на передпосадкову орбіту. Під час виконання операції на борту станції сталася позаштатна ситуація, яка не дозволила виконати маневр із заданими параметрами. Фахівці групи керування проводять аналіз ситуації», – заявили в «Роскосмосі».

Інші подробиці не повідомляються.

Автоматична станція «Луна-25» – перша в сучасній історії Росії місячна місія. Попередня станція «Луна-24» була запущена 1976 року Радянським Союзом.

Станція «Луна-25» стартувала з космодрому «Східний» в Амурській області 11 серпня. За задумом, вона має стати першою в історії станцією, яка сяде на Південному полюсі Місяця. Посадка «Луни-25» на поверхню природного супутника Землі була запланована 21 серпня в районі на північ від кратера Богуславського. Основними завданнями місії є відпрацювання технологій мʼякої посадки, дослідження внутрішньої будови супутника Землі та розвідка ресурсів, у тому числі води.