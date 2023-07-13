Телескоп «Джеймс Вебб» надіслав світлину народження зірок

Національна аерокосмічна агенція США (NASA) до першої річницї наукової роботи телескопа «Джеймс Вебб» опублікувала світлину народження зірок. Об’єктом став хмарний комплекс Rho Ophiuchi, найближча до Землі область зореутворення.

На фото зображені близько п’ятдесяти зірок, маса кожної з яких можна порівняти з масою Сонця. Деякі з них уже сформувалися і яскраво світять, а інші заховані за шарами міжзоряного пилу.

Світлину можна проглянути на посиланням.

«Усього за один рік телескоп «Джеймс Вебб» змінив уявлення людства про космос, вперше зазирнувши в пилові хмари і побачивши світло з далеких куточків Всесвіту, – зазначив голова NASA Білл Нельсон. – Кожне нове зображення – це нове відкриття, яке дозволяє вченим всього світу cnfdbnb питання та відповідати на них, про що вони раніше не могли і мріяти».

У липні минає рік,відколи був оприлюднений перший знімок раннього Всесвіту, надісланий «Джеймсом Веббом», з галактиками. Потім були нові фото Юпітера, а також Квінтета Стефана – групи з п’яти галактик у сузір’ї Пегаса.

Космічний телескоп «Джеймс Вебб» був запущений у космос у грудні 2021 року. Це спільний проєкт NASA, Європейського та канадського космічних агентств. «Джеймс Вебб» – один із найамбітніших проєктів у світовій астрономії. Апарат коштував NASA 10 мільярдів доларів. Він розроблявся та готувався до запуску 25 років. При цьому його розрахунковий термін служби – від п'яти з половиною до 10 років.