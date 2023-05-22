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SpaceX відправила до МКС корабель із туристами на борту

Axiom Mission 2 з 4 членами екіпажу до Міжнародної космічної станції стартує з космічного центру Кеннеді, 21 травня 2023 року

Компанія SpaceX відправила до Міжнародної космічної станції ракету Falcon 9 з пілотованим кораблем Crew Dragon з туристами на борту. Це вже другий повністю комерційний політ у космос від компанії Axiom.

Екіпаж очолює колишня астронавт NASA та перша жінка-командир МКС Пеггі Уітсон. Пілот корабля – підприємець Джон Шоффнер. Членами екіпажу стали астронавти із Саудівської Аравії Райян Барнаві та Алі аль-Карні. Вони стануть першими громадянами цієї країни, які відвідали МКС. Крім того, Барнаві – перша саудівська жінка, яка будь-коли побувала в космосі.

На МКС астронавти проведуть вісім днів. Вони працюватимуть разом із екіпажем станції.

Вартість одного польоту для кожного члена місії у рамках комерційної програми від Axiom оцінюють у 55 мільйонів доларів. Такі польоти планують проводити двічі-тричі на рік.

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