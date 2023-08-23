Індійський модуль зі станції «Чандраян-3» успішно сів на Місяць

Посадковий модуль «Вікрам», доставлений на орбіту Місяця індійською міжпланетною станцією «Чандраян-3», здійснив успішну посадку на супутнику Землі. На його борту перебуває місяцехід «Прагʼян». Пряму трансляцію події провів Youtube-канал Індійської організації космічних досліджень.

Індія стала четвертою країною, що посадила свій апарат на супутник Землі після СРСР, США та Китаю. «Ми здійснили мʼяку посадку на Місяць, Індія на Місяці», – повідомив голова організації Шрі Соманат.

Станція стартувала 14 липня з космодрому Шріхарікота на ракеті середнього класу LVM3. Політ до Місяця тривав майже три тижні. Посадковий модуль «Вікрам» та місяцехід «Прагʼян» повинні пропрацювати на супутнику Землі один місячний день – 14,5 земної доби. Вони вивчатимуть сейсмічну активність, ґрунт та екзосферу.

Попередня місячна місія Індії закінчилася невдачею. Тоді розбився посадковий модуль «Вікрам», доставлений на орбіту Місяця станцією «Чандраян-2».

Раніше російська міжпланетна станція «Луна-25» зазнала аварії на Місяці. Голова корпорації «Роскосмос» Юрій Борисов заявив, що аварія сталася через нештатну роботу двигуна. Автоматична міжпланетна станція «Луна-25» була запущена з космодрому «Східний» в Амурській області 11 серпня. Це був перший у пострадянській Росії запуск місії на Місяць.